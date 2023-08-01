В 1995 году Дженнифер Тилли номинировали на Оскар за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Пули над Бродвеем". О покеристе Филе Лааке тогда ещё никто даже не слышал. Молодой ирландец осваивал профессию инженера и отнюдь не связывал своё будущее с покером.

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Всё изменилось в начале 2000-х. Настоящая слава пришла к Филу Лааку в 2004 году, когда он выиграл турнир WPT Celebrity Invitational, получив свои первые 100 000 долларов призовых. В качестве приглашенной звезды в этом же турнире участвовала и актриса Дженнифер Тилли.

Помню, как в раздаче он досконально просчитывал шансы банка. Я смотрела на него и думала – какой умный парень, – вспоминает Дженнифер Тилли.

До этого актриса видела Фила Лаака в различных покерных шоу. Во время турнира он подошёл к ней знакомиться и попросил номер телефона.

Звёзды не дают свой номер телефона всем подряд. Обычно в таких ситуациях я отвечала, что сама позвоню. В тот вечер я выкинула все номера телефонов, кроме одного, – призналась Дженнифер Тилли.

Однако она не перезвонила Лааку. В следующий раз они встретились спустя 4 месяца на другом турнире. Фил снова подошёл к ней и во второй раз услышал то же самое: "Я тебе сама позвоню". Покерист был настойчив, поэтому Дженнифер Тилли впервые сделала исключение.

Звёздная пара Дженнифер Тилли и Фил Лаак / Фото upswingpoker.com

На следующий день Лаак позвал её на свидание в ресторан. Они ехали туда на старенькой машине Фила. На скорости 100 км/ч он внезапно решил поменять диск с музыкой и попросил её подержать руль. Тилли была в шоке, когда Лаак отпустил руль и начал рыться на заднем сиденье. Позже покерист рассказал, что это был лайфхак, поскольку он придерживал руль ногами.

Подругам актрисы понравилась эта безумная история на первом свидании, поэтому Дженнифер Тилли решила дать ему ещё один шанс. Они пошли в кино и Лааку снова удалось произвести впечатление на девушку.

Мы пошли на фильм "Превосходство Борна". У Джоаны Аллен была очень странная причёска. Он шепнул мне на ухо: "Я не верю её волосам". В тот момент я думала о том же. Мы даже как-то позвонили Мэтту Деймону, чтобы убедиться в своей правоте, – призналась Тилли.

После этого они начали видеться гораздо чаще, а вскоре стали парой. Дженнифер Тилли рассказала, что Фил Лаак учил её играть в покер. Она была знакома с этой игрой, но пересмотрела подход. В 2005 году актриса выиграла браслет Мировой серии покера в женском турнире $1K Ladies Event.

Дженнифер Тилли / Фото pgt.com

Пара продолжает играть в покер по сей день. Летом 50-летний Фил Лаак оформил 4 ITM на Мировой серии покера. На данный момент у него более 3 800 000 долларов призовых в живых турнирах. Достижения Дженнифер Тилли более скромные: более 1 000 000 долларов. Последний её ITM датирован 4 марта 2023 года. Тогда актриса выиграла благотворительный турнир $1K One Step Closer Charity Event в Лас-Вегасе.