У 1995 році Дженніфер Тіллі номінували на Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у стрічці "Кулі над Бродвеєм". Про покериста Філа Лаака тоді ще ніхто навіть не чув. Молодий ірландець опановував професію інженера і взагалі не планував пов'язувати своє майбутнє з покером.

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Усе змінилося на початку 2000-х. Справжня слава прийшла до Філа Лаака у 2004 році, коли він виграв турнір WPT Celebrity Invitational, отримавши свої перші 100 000 доларів призових. Як запрошена зірка у цьому ж турнірі грала акторка Дженніфер Тіллі.

Пам'ятаю, як під час роздачі він досконало прораховував шанси банку. Я дивилася на нього і думала, який же розумний хлопець, – згадує Дженніфер Тіллі.

До цього вона бачила Філа Лаака у різних покерних шоу. Під час турніру він підійшов до акторки знайомитись, попросивши номер її телефону.

Зірки не дають свій номер телефону всім підряд. Зазвичай у таких ситуаціях я відповідала, що зателефоную сама. Того вечора я викинула всі номери телефонів, окрім одного, – згадує Дженніфер Тіллі.

Проте вона не зателефонувала Лааку. Наступного разу вони зустрілися тільки через 4 місяці на іншому турнірі. Філ знову підійшов до неї, вдруге почувши те ж саме: "Я сама тобі зателефоную". Однак покерист уже розумів фішку, тому був наполегливішим і досягнув свого.

Зіркова пара Дженніфер Тіллі та Філ Лаак / Фото upswingpoker.com

Наступного дня Лаак покликав зіркову акторку на побачення. Вони їхали у ресторан на старенькому автомобілі Філа. На швидкості 100 км/год раптом він вирішив змінити диск із музикою, попросивши дівчину потримати кермо. Тіллі була шокована, коли Лаак обома руками відпустив кермо та почав копирсатися на задньому сидінні. Пізніше він розповів, що це був лайфхак, оскільки притримував кермо ногами.

Подругам акторки сподобалася шалена історія першого побачення, тому Дженніфер Тіллі дала йому ще один шанс. Вони пішли разом у кіно. Там Лаак знову зумів справити враження на дівчину.

Ми пішли на фільм "Перевага Борна". Джоана Аллен мала дуже дивну зачіску і він сказав: "Я не вірю її волоссю". Це дуже дивно, але в той момент я думала про те ж саме. Ми навіть якось зателефонували Метту Деймону, щоб переконатися у своїй правоті, – розповідала Тіллі.

Після цього вони почали бачитися набагато частіше, а невдовзі стали парою. Дженніфер Тіллі розповіла, що Філ Лаак навчав її грати у покер. Вона була знайома з цією грою, але повністю змінила підхід. У 2005 році акторка виграла браслет Світової серії покеру в турнірі серед жінок $1K Ladies Event.

Дженніфер Тіллі / Фото pgt.com

Пара продовжує грати у покер дотепер. Влітку 50-річний Філ Лаак оформив 4 ITM на Світовій серії покеру. На даний час у нього понад 3 800 000 доларів призових у живих турнірах. Здобутки Дженніфер Тіллі скромніші: понад 1 000 000 доларів. Останній ITM у неї датований 4 березня 2023. Тоді акторка виграла благодійний турнір $1K One Step Closer Charity Event у Лас-Вегасі.