Леа — офисная работница из американского штата Массачусетс. Она постоянно забегала в одно и то же кафе, чтобы перекусить. Постоянную клиентку знали все.

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Однажды Фиега купила лотерейный билет за 30 евро. Опаздывая на работу, она не успела стереть все необходимые поля, поэтому выбросила билет в мусорку.

Через десять дней сын владельца нашел его и, стерев остальные ячейки, увидел, что этот "патрон" — "боевой". Парень принял, вероятно, самое трудное решение в жизни: он отдал билет Лее Роуз.

Женщина оценила поступок парня:

Думаю, мало кто способен на такое решение. Это просто замечательный человек. До конца жизни буду ему благодарна.

Фиега отдала часть выигрыша парню, который вернул ей выигрышный билет. Также владелец кафе получил 10 тысяч долларов за то, что именно в его заведении реализовали джек-пот.