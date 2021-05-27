Леа — офісна працівниця з американського штату Массачусетс. Вона постійно забігала в одне і те ж кафе, аби перекусити. Постійну клієнтку знали всі.

Читайте також: В Україні розіграли майже 13,5 мільйонів гривень в одному покерному турнірі

Одного разу Фієга купила лотерейний квиток за 30 євро. Запізнюючись на роботу, вона не встигла стерти всі необхідні поля, тож викинула білет в смітник.

Аж за десять днів син власника знайшов його і, стерши решту клітинок, побачив, що цей "патрон" — "бойовий". Хлопець прийняв, ймовірно, найважче рішення у житті: він віддав квиток Леї Роуз.

Жінка оцінила вчинок парубка:

Гадаю, мало хто здатен на таке рішення. Це просто чудова людина. До кінця життя буду йому вдячна.

Фієга віддала частину виграшу хлопцю, що повернув їй виграшний білет. Також власник кафе отримав 10 тисяч доларів за те, що саме в його закладі реалізували джек-пот.