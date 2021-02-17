Даг Полк нашел чем заняться на "покерной пенсии". Американец собирает команду для игры в Контр Страйк.

Заработав на игре в покер такую сумму денег, что хватит на сто жизней вперед, настало время заняться чем-то "для души" — например, отправиться покорять киберспорт.

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На самом деле этот поход Дага в киберспорт — это не просто для развлечения. Полк "лепит" "банду" не для того, чтобы просто поиграть в CS: GO. Американец собирает профессиональную боеспособную команду, которая будет бороться за призовые крупных турниров:

Ищу реально сильных игроков с серьезными намерениями, которые хотят играть в кругу единомышленников. Набираю только талантливых и планирую платить больше тысячи-двух долларов, в зависимости от игрока. Капитаном буду я. Планирую посвятить себя стратегии и теории игры.

Планы у Дага амбициозные, но конкуренция в киберспорте очень высокая, поэтому Полку все же вряд удастся создать нового "монстра" этой игры.