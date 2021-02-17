Даг Полк знайшов чим зайнятися на "покерній пенсії". Американець збирає команду для гри в Контр страйк.

Заробивши грою в покер таку суму грошей, що вистачить на сто життів вперед, настав час зайнятися чимось "для душі" — наприклад, відправитися підкорювати кіберспорт.

Читайте також: Литовський політик сяде за покерний стіл заради благодійності

Насправді цей похід Дага на кіберспорт — то не просто для розваги. Полк "ліпить" "банду" не для того, аби просто пограти в CS: GO. Американець збирає професійну боєздатну команду, яка боротиметься за призові великих турнірів:

Шукаю реально сильних гравців з серйозними намірами, які хочуть грати в колі однодумців. Набираю тільки талановитих і планую платити більше тисячі-двох доларів, залежності від гравця. Капітаном буду я. Планую присвятити себе стратегії та теорії гри.

Плани в Дага амбітні, але конкуренція у кіберспорті дуже висока, тому Полку все ж навряд вдасться створити нового "монстра" цієї гри.