Известный покерист, политик и бизнесмен Антанас Гуога (также известный как Тони Джи) вызвал на дуэль Фила Хельмута.

Антанас является довольно известным политиком, он работал в Европарламенте, а сейчас занимает должность в парламенте Литвы.

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Кроме политики, Гуога работал менеджером в спортивных командах, он является предпринимателем, но больше всего фанов литовец себе заработал, играя в покер.

Под псевдонимом Тони Джи он уже заработал более семи миллионов долларов призовых в живых турнирах, став самым успешным покеристом в истории Литвы.

Теперь, похоже, Антанас нашел возможность совместить две сферы, в которых он активен: покер и благотворительность:

Я бы хотел сыграть хедз-ап против Фила Хельмута, если путешествовать станут безопасными. Мы будем играть в Холдем с высокими ставками, а весь профит пойдет на благотворительность. Кто сможет это организовать? Обязательным условием является трансляция на телевидении!

И Хельмут, и Гуога — яркие, эпатажные покеристы, которые агрессивно ведут себя за столом, поэтому зрелище должно получиться на славу. Правда, пока неизвестно согласился ли Фил на предложение Тони Джи.