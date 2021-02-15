Легендарная американка Ванесса Селбст прервала свое трехлетнее молчание в онлайн-покере.

До этого Ванесса в последний раз заглядывала в онлайн еще в 2017 году.

Читайте также: Пандемия отступает: живой покер все активнее возвращается в Вегас

В течение трех лет Ванесса большую часть времени проводила с женой и ребенком. Выбрав более стабильный и оседлый образ жизни, Селбст начала работать на Уолл-Стрит менеджером частного фонда.

Весь 2018 года она вообще не играла в покер, однако в 2019 и 2020 приезжала на офлайн-турниры WPT, заработав в сумме более 50 тысяч долларов призовых.

В прошлом году она попробовала себя в роли тренера-инструктора. Почти десять месяцев Селбст занималась обучением других игроков.

И вот, в ночь с 14 на 15 февраля 2021 года, на радость своих поклонников Ванесса объявила в Твиттере, что наконец возвращается в онлайн-покер.

Напомним, Ванесса остается самой успешной покеристкой в истории (около 12 миллионов долларов призовых в турнирах). Еще она — одна из четырех женщин с наибольшим количеством браслетов WSOP. У Ванессы их три.

В онлайне американка также чувствует себя уверенно: играет нечасто, но общая сумма призовых подбирается к отметке в миллион долларов. Так что возвращение Селбст в онлайн — действительно громкое и приятное событие.