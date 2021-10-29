В 2011 году Фил Лаак провёл за игровым столом более 115 часов, что позволило ему не только выиграть несколько тысяч долларов для благотворительных целей, но и увековечить своё имя в Книге рекордов Гиннеса

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С того времени многие пытались "подвинуть" звезду с престола. Похоже на этот раз Зак Генслер серьезно приблизился, чтобы побить рекорд. Прямо сейчас американец играет самую длинную сессию в своей жизни, регулярно отчитываясь в своем твиттере. Зак признался, что давно хотел стать частью истории покера. Эта игра имеет особое значение в его жизни.

Покер практически спас мне жизнь. Я был очень подавлен, когда умерла моя мама. Только благодаря покеру я снова начал жить. Мне удалось сорвать пару крупных бэд-бит джекпотов в казино, после чего я окончательно сумел встать на ноги, – рассказал Зак Генслер.

Он собирался установить мировой рекорд еще в 2019 году, когда продержался за столом около 80 часов. Но это была лишь тренировка, чтобы прямо сейчас в Лас-Вегасе, где проходит Мировая серия, основательно взяться за дело.

Генслер нашел поддержку у руководства казино, где ему установили за столом специальные часы с уровнями по 60 минут. Имена и подписи всех свидетелей задокументированы в протоколе. Также Зак снимает небольшие видеоролики для отчетности.

У Генслера будет возможность вздремнуть во время марафона. По правилам, он получает 5-минутный перерыв после каждого часа, который можно "отложить" и воспользоваться всем временем за раз. Попадет ли имя Зака Генслера в Книгу рекордов Гиннеса, станет известно совсем скоро.