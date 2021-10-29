Бай-ин турнира составил всего 25 долларов, но благодаря большому количеству игроков гарантию в 60 тысяч долларов с лихвой удалось перекрыть.

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После изнурительных сражений в турнире за финальным столом собрались представители 6 стран, в том числе двое украинцев – известный стример Андрей Козленко и Артём, выступающий под ником "AAkadem1KK". Именно для него финальная часть турнира сложилась лучше всего.

"Babyshark19" отсеялся на 4 месте и с учетом баунти получил почти 1 500 долларов. "AAkadem1KK" к этому времени уже был чип-лидером, продолжая победный путь до самого конца. В хедз-апе украинец расправился с представителем Китая, выиграв финальную раздачу с А7 против пары валетов.

Победа в турнире Bounty Warmup принесла Артему "AAkadem1KK" 5 558 долларов. Большую часть из них составило баунти.