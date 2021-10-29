У 2011 році Філ Лаак провів за ігровими столами понад 115 годин, що дозволило йому не лише виграти кілька тисяч доларів, а й вписати своє ім'я у Книгу рекордів Гіннеса.

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Часто намагалися посунути зіркового Філа Лаака з престолу. Схоже, Заку Генслеру нарешті вдасться це зробити. Прямо зараз американець грає найбільш тривалу сесію у своєму житті, регулярно звітуючи у твіттері. Зак зізнався, що давно хотів стати частиною покерної історії. Ця гра має особливе значення в його житті.

Покер практично врятував мені життя. Я був дуже пригнічений, коли померла моя мама. Тільки завдяки покеру я знову почав жити. Мені вдалося зірвати кілька бед-біт джекпотів у казино, після чого я остаточно став на ноги, – розповів Зак Генслер.

Він збирався встановити світовий рекорд ще 2019 року, коли протримався за столом понад 80 годин. Але то було лише тренування, щоб зараз у Лас-Вегасі, де відбувається Світова серія покеру, ґрунтовно взятися за справу.

Генслера підтримали керівники казино. За столом йому встановили спеціальний годинник із рівнями по 60 хвилин. Імена та підписи всіх свідків задокументовані у протоколі. Також Зак знімає невеликі відеоролики для звітування.

Генслер матиме змогу подрімати під час марафону. За правилами, він отримує 5-хвилинну перерву після кожної години, яку можна "відкласти" і скористатися всім часом за раз. Чи потрапить Зак ​​Генслер до Книги рекордів Гіннеса, буде відомо вже зовсім скоро.