Дело было во время соревнований Mystery Bounty Championship с солидной гарантией 120 000 долларов. Напомним, в соревнованиях такого формата игрок до последнего момента не знает, какое вознаграждение получит за соперника, которого выбил из турнира – иногда такое баунти может быть даже больше чем приз за первое место.

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Как бы там ни было, в упомянутом турнире в хедз-ап вышли украинец yriy3 и andrey59, выступавший под бразильским флагом. В финальную дуэль соперники зашли практически с равными стеками, поэтому решили поделить 15 100 долларов призовых между собой. Если бы они продолжили играть, то победитель получил бы 8 766 баксов, а владелец второго места – 6 406. Впрочем, после переговоров о разделе украинец забрал 10 606 долларов, а бразилец только 4 566.

Такое странное распределение призов изрядно удивило покерное сообщество. На форумах даже высказывали мнение, что какой-то сбой случился в покер-руме. Однако, представители последнего подтвердили, что такое решение приняли сами игроки. Поэтому, остается только догадываться, какие аргументы использовал украинец, чтобы уговорить оппонента на такую договоренность.

Сенсационный успех

Литовский покерист Паулис Айтекунас неожиданно стал чемпионом турнира SIlver Main Event в рамках серии Triton Poker и заработал более 1 миллиона долларов, что стало крупнейшим выигрышем в его карьере.