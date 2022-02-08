Долгожданное событие для самых успешных покеристов мира пройдет со 2 по 15 апреля. В расписании 15 турниров, бай-ины варьируются от 25 000 до 250 000 долларов.

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В 2016 году в рамках фестиваля на Филиппинах был сыгран первый турнир серии Triton Poker с обязательным взносом 200 000 долларов. С тех пор хайроллерские события только набирали обороты и организаторы успели провести еще несколько таких фестивалей.

Но в последнее время из-за карантина возникли трудности. Февральский уик-энд на Бали пришлось отменить, та же участь постигла Сочи. Triton Poker объединил усилия с Super High Roller Series и вместе они анонсировали совместную серию на Кипре.

Участников ждут турниры по Безлимитному Холдему, пот-лимит Омахе и Short Deck. Самым дорогим событием будет Main Event с бай-ином 250 000 долларов. В прошлом году на Super High Roller Bowl Europe был оплачен 41 вступительный взнос, а его победителем стал Виктор Малиновский, который получил 3 690 000 долларов.