Кроме команды "Воинов" в полном составе, участие в турнире с бай-ином 10 000 долларов взял весь персонал клуба, а также менеджеры и руководство. Присоединились и почтенные гости из других сфер.

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Всего собралось около 150 участников, среди которых и немало женщин. Президент фонда Warriors Community Foundation Николь Лекоб стабильно принимает участие в таких турнирах и даже выигрывала один из ивентов. В конце концов, доказала, что тот успех не был случайностью. Утерев нос мужчинам, Лекоб устроила триумфальную фотосессию, украсив пальцы чемпионскими перстнями NBA.



Николь Лекоб / фото Twitter

С пользой провел время и один из самых искусных игроков в покер из баскетбольной тусовки. Тяжелый форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин, вылетев из турнира, присоединился к благотворительному аукциону, где за 55 000 долларов приобрел пачку печенья.

Покерное мероприятие в итоге превзошло все ожидания организаторов – баскетболисты собрали 2,3 миллиона долларов. А за все время интеллектуальная игра принесла Warriors Foundation более 20 миллионов.