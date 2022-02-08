Довгоочікувана подія для найуспішніших покеристів світу відбудеться з 2 по 15 квітня. У розкладі 15 турнірів, бай-іни варіюються від 25 000 до 250 000 доларів.

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У 2016 році у межах фестивалю на Філіппінах було зіграно перший турнір серії Triton Poker з обов'язковим внеском 200 000 доларів. З того часу хайролерські події лише набирали обертів і організатори встигли провести ще кілька таких фестивалів.

Проте останнім часом через карантин виникли труднощі. Лютневий вікенд на Балі довелося скасувати. Та ж доля спіткала Сочі. Таким чином Triton Poker об'єднав зусилля із Super High Roller Series та разом вони анонсували спільну серію на Кіпрі.

На учасників чекають турніри з Безлімітного Холдему, пот-ліміт Омахи та Short Deck. Найдорожчою подією буде Main Event із бай-іном 250 000 доларів з Холдему. Минулого року на Super High Roller Bowl Europe у такому ж турнірі було зроблено 41 вхід, а його переможцем став Віктор Маліновський, який отримав 3 690 000 доларів.