Он работал с музыкальными гигантами Led Zeppelin, Nirvana, Джимми Пейджем и Робертом Плантом, а за покерным столом сражался за престижные трофеи с мастодонтами игры. На 62-м году от сердечного приступа умер Стив Альбини – американский музыкальный продюсер, композитор, копирайтер, вокалист, гитарист и, конечно, успешный покерный игрок.

Читайте также Играют с Брансоном в лучших мирах: не стало легенды покера Крэндела Аддингтона

С интеллектуальной карточной игрой Стива познакомила бабушка, которая часто наведывалась в гости к детям и внуку. В колледже Альбини активно играл с соседями по общежитию, а после окончания учебы устраивал регулярные домашние покерные посиделки для чикагских музыкантов. Но игра для музыкального гуру была не более чем хобби.



Стив Альбини / Фото Poker Central

Все изменилось в 2018 году, когда Стив Альбини получил свой первый весомый титул. На Мировой серии покера американец покорил турнир по Стаду за 1 500 долларов и примерил свой первый золотой браслет. Победа принесла Альбини 105 629 долларов призовых. В 2022 году Стив доказал не случайность той победы и снова торжествовал на WSOP, оформив титул в турнире по смешанным играм 1 500 H.O.R.S.E., который принес 196 089 долларов за первое место.



Стив Альбини / Фото PokerNews

Выигриш последнего трофея Стив Альбини праздновал настолько рьяно, что порвал свой второй золотой браслет. В этом был весь Стив, с юмором вспоминает его товарищ – известный покерный комментатор Джо Степлтон.



Порванный браслет Стива Альбини / Фото PokerNews

Для меня было шоком узнать, что он был успешным покеристом и еще большим шоком – что музыкантом. Мы познакомились в онлайн в Zoom во время пандемии, но впоследствии, когда я узнал его ближе и изучил историю его жизни, понял, насколько прогрессивным и успешным он является человеком. После этого я начал воспринимать Альбини с огромным уважением. Многим нам будет не хватать тебя, Стив,

– написал Степлтон в своем посте.



Стив Альбини / Фото Wikipedia

Безусловно, главной страстью Стива Альбини была музыка, а наибольшую славу в этой профессии он получил, как продюсер. В послужном списке Альбини, в частности, – альбом группы Nirvana "In Utero" и сотрудничество с не менее легендарным коллективом Led Zeppelin. Стив и сам не чурался брать гитару в руки. Был участником бэндов Shellac, Big Black, Rapeman и Flour.