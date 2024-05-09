Він працював із музичними гігантами Led Zeppelin, Nirvana, Джиммі Пейджем і Робертом Плантом, а за покерним столом бився за престижні трофеї із мастодонтами гри. На 62-му році від серцевого нападу помер Стів Альбіні – американський музичний продюсер, композитор, копірайтер, вокаліст, гітарист і, звісно, успішний покерний гравець.

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З інтелектуальною картярською грою малого Стіва познайомила бабуся, яка часто навідувалась у гості до дітей та онука. У коледжі Альбіні активно грав із сусідами по гуртожитку, а після закінчення навчання влаштовував регулярні домашні покерні посиденьки для чиказьких музикантів. Але гра для музичного гуру була не більше ніж хобі.



Стів Альбіні / Фото Poker Central

Усе змінилось у 2018 році, коли Стів Альбіні здобув свій перший вагомий титул. На Світовій серії покеру американець підкорив турнір зі Стаду за 1 500 доларів і приміряв свій перший золотий браслет. Перемога принесла Альбіні 105 629 доларів призових. У 2022 Стів довів не випадковість тієї перемоги і знову тріумфував на WSOP, оформивши титул у турнірі зі змішаних ігор 1 500 H.O.R.S.E., який приніс 196 089 доларів за перше місце.



Стів Альбіні / Фото PokerNews

Здобуття останнього трофею Стів Альбіні святкував настільки завзято, що порвав свій другий золотий браслет. У цьому був весь Стів, з гумором згадує його товариш – відомий покерний коментатор Джо Степлтон.



Порваний браслет Стіва Альбіні / Фото PokerNews

Для мене було шоком дізнатись, що він був успішним покеристом і ще більшим шоком – що музикантом. Ми познайомились у онлайн у Zoom під час пандемії, але згодом, коли я пізнав його ближче і дізнався про історію його життя, зрозумів, наскільки прогресивним і успішним він є чоловіком. Після цього я почав сприймати до Альбіні із величезною повагою. Багатьом нам бракуватиме тебе, Стіве,

– написав Степлтон у своєму пості.



Стів Альбіні / Фото Wikipedia

Безумовно, головною пристрастю Стіва Альбіні була музика, а найбільшої слави у цій професії він здобув, як продюсер. У послужному списку Альбіні, зокрема, – альбом гурту Nirvana "In Utero" і співпраця із не менш легендарним колективом Led Zeppelin. Стів і сам не цурався брати гітару до рук. Був учасником бендів Shellac, Big Black, Rapeman і Flour.