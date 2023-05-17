Дойл Брансон умер на 90-м году жизни, до последнего оставаясь преданным своей любимой игре. Его вклад в покер невозможно переоценить. Величайшие игроки выстроились в долгую очередь, чтобы почтить память легенды.

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Дойл Брансон ушёл из жизни незадолго до начала самого главного покерного события года WSOP. Кто-то вспоминает его победную руку 10-2, кто-то – ковбойскую шляпу "Техасского Долли". О нём слагали целые легенды, но некоторые факты из жизни остаются неоспоримыми.

Именно Брансон стал первым игроком в истории, кому удалось выиграть 1 000 000 долларов в турнирном покере. Когда-то журналист перепутал его имя и вместо Дойла написал "Долли". Так и появилось прозвище Брансона.

Дойл Брансон / Фото en.as.com

Его не просто так называют "крестным отцом покера". Брансон стоял у истоков создания Мировой серии покера. За свою карьеру он выиграл 10 браслетов WSOP. Таким достижением могут похвастаться единицы.

Дважды подряд Дойл выиграл Главное событие WSOP. Причём в обоих случаях победной рукой стали 10-2. В честь этих исторических побед комбинацию назвали "рукой Брансона". Он навсегда вписал своё имя в историю покера в 1988 году, когда стал членом Зала покерной славы.

Дойл Брансон с победной рукой 10-2 / Фото gamblingnewsmagazine.com

Кроме собственных успехов, Дойл Брансон сделал многое для всего покерного сообщества. Когда он написал первую книгу "Суперсистема" в 1978 году, её окрестили "Покерной Библией". Американец был не только ярым игроком за столом. Брансон в течение жизни отчаянно боролся с раком. Впервые болезнь была обнаружена, когда легенде было всего 30 лет.