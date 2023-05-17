Дойл Брансон помер на 90-му році життя, до останнього залишаючись вірним своїй улюбленій грі. Його внесок у покер неможливо переоцінити. Найвеличніші гравці вишикувалися у довгу чергу, щоб вшанувати пам'ять легенди.

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Дойл Брансон пішов із життя незадовго до початку найбільшої покерної події року WSOP, з чим пов'язані його головні успіхи. Хтось згадує переможну руку 10-2, хтось – ковбойський капелюх "Техаського Доллі". Про нього складали цілі легенди, але деякі факти з життя залишаються незаперечними.

Саме Брансон став першим гравцем в історії, кому вдалося виграти 1 000 000 доларів у турнірному покері. Колись журналіст переплутав його ім'я і замість Дойл написав "Доллі". Так і з'явилося прізвисько Брансона.

Дойл Брансон / Фото en.as.com

Його не просто так називають "хрещеним батьком покеру". Дойл Брансон стояв біля створення Світової серії покеру. За свою кар'єру він виграв 10 браслетів WSOP – досягнення, яким похизуватися можуть одиниці.

Двічі поспіль Дойл вигравав Головну подію WSOP. Причому в обох випадках фінальною рукою були 10-2. На честь цих історичних перемог комбінацію карт назвали "рукою Брансона". Він назавжди закарбував своє ім'я в історії покеру у 1988 році, коли став членом Зали слави покеру.

Дойл із переможною рукою 10-2/ Фото gamblingnewsmagazine.com

Окрім власних успіхів, Дойл Брансон багато чого зробив для всієї покерної спільноти. Коли він написав першу книгу "Суперсистема" у 1978 році, її охрестили як "Покерну Біблію". Американець був не тільки завзятцем гравцем за столом. Брансон впродовж життя відчайдушно боровся з раком. Вперше хворобу було виявлено, коли легенді було всього 30 років.