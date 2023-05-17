Фестиваль проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта и Всеукраинской федерации спортивного покера. Организаторы подготовили 10 турниров с эксклюзивными кубками, трансляциями финальных столов главных событий и множество подарков.

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Львовский фестиваль спортивного покера открывали события престижного этапа Top Poker Players. Черновчанин Иван Дарий стал победителем турнира TPP Warm Up с общим призовым фондом 237 800 гривен. Местный спортсмен Василий Петык выиграл ивент TPP PRO PKO с призовым фондом 333 700 гривен

Иван Дарий / Фото телеграм-канал USPF

Чемпионский титул Main Event Mystery Bounty достался Владимиру Симкиву из Калуша. 20% от своего выигрыша победитель отправил на помощь ВСУ. Призовой фонд Главного события составил 569 900 гривен.

Львовский фестиваль спортивного покера продолжается. Победителей ждут трофеи ещё 5 турниров серии с гарантированным призовым фондом более 800 000 гривен.