Первый онлайн покер-рум появился в 1998 году, но только в начале 2000-х рынок по-настоящему взлетел. Запуск нескольких сайтов в комплексе с увеличением доступности интернета привели к резкому росту популярности онлайн-игры в покер.

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В 2003 году индустрия получила новый импульс после победы тогда ещё никому не известного игрока по имени Крис Манимейкер в Главном событии WSOP. Американец не платил прямой взнос 10 000 долларов, а выиграл место в турнире через онлайн-сателлит всего за 40 долларов.

Такая дешевая инвестиция принесла ему 2 500 000 долларов. Эта история облетела весь мир, а также напомнила людям о том, что не обязательно быть профессионалом, чтобы выигрывать большие деньги. Это вызвало настоящий покерный бум – игроки массово начали регистрироваться в онлайн-румах.

Прогнозирование роста

В отчете Zion Market Research указывается, что в 2022 году рынок онлайн-покера оценивался примерно в 86,2 миллиарда долларов, а к 2030 году по прогнозам он будет стоить 237,5 миллиарда. Ожидается, что важной движущей силой онлайн-игры станет использование гаджетов.

Технологические достижения также произвели революцию в индустрии. Использование мобильных телефонов упростило покеристам доступ к онлайн-игре в любое время. Теперь все могут открыть стол или загрузить турнир, находясь в дороге или в отпуске.

Популярность онлайн-покера

Онлайн покер по-прежнему остаётся популярным. Несмотря на постоянные дискуссии по поводу снижения интереса к игре, компания Zion Market Research не видит причин, по которым что-то изменится в ближайшем будущем.

Удобство и доступность онлайн-покера сделали его привлекательным для игроков. Также сильнейшие покеристы из разных стран мира получили уникальную возможность соревноваться друг с другом, тем самым увеличивая конкуренцию в игре.

Главной проблемой рынка онлайн-покера по-прежнему остаётся вопрос регулирования. Правила азартных игр в интернете сильно различаются в разных странах мира, что может затруднить работу компаний. Некоторые страны полностью запретили азартные игры, в то время как другие вводят строгие правила. Из-за этого покеристам даже приходится покидать родную страну и играть у другом месте.