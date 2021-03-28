Ведущая украинская онлайн-площадка для игры в покер все громче заявляет о себе на мировом рынке.

В последнее время PokerMatch стал едва ли не главным ньюсмейкером в индустрии. Буквально за неделю рум совершил невероятный скачок в рейтинге самых популярных покерных платформ на планете.

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Сегодня, по данным авторитетного рейтинга PokerScout украинская компания занимает уже второе место в мире по количеству трафика за кэш-столами.

Такой скачок PokerMatch привлек внимание даже букмекеров. В частности, PariMatch предлагает поставить на то, сможет ли украинский рум подняться на первую строчку мирового рейтинга до 8 апреля.

Букмекеры, к слову, практически не сомневаются в том, что это случится. Коэффициент на успех PokerMatch – 1,05.

Главным локомотивом прорыва онлайн-площадки стала инновационная акция Miner's Jackpot. Ежедневно за специальными кэш-столами играют тысячи покеристов. Потратив всего 1 копейку на блайнд, здесь можно сорвать бэд-бит джекпот, общая сумма которого около 100 000 гривен!