Провідний український онлайн-майданчик для гри в покер усе гучніше заявляє про себе на світовому ринку.

Останнім часом PokerMatch став чи не головним ньюзмейкером в індустрії. Буквально за тиждень рум здійснив неймовірний стрибок у рейтингу найпопулярніших покерних платформ на планеті.

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Сьогодні, за даними авторитетного рейтингу PokerScout українська компанія займає вже друге місце у світі за кількістю трафіка за кеш-столами.

Такий стрибок PokerMatch привернув увагу навіть букмекерів. Зокрема, PariMatch пропонує поставити на те, чи зможе український рум підійнятися на першу сходинку світового рейтингу до 8 квітня.

Букмекери, до слова, практично не сумніваються в тому, що це трапиться. Коефіцієнт на успіх PokerMatch – 1,05.

Головним локомотивом прориву онлайн-майданчика стала інноваційна акція Miner’s Jackpot. Щоденно за спеціальними кеш-столами грають тисячі покеристів. Витративши лише 1 копійку на блайнд, тут можна зірвати бед-біт-джекпот, загальна сума якого близько 100 000 гривень!