Андрей "STiger" Новак записал в свой актив очередную победу за виртуальными покерными столами и пополнил банкролл на еще одну шестизначную сумму. Триумфальное шествие в онлайн-турнире принесло украинцу более 140 тысяч долларов.

Турнир с гарантией миллион долларов привлек почти 2 тысячи игроков, этому поспособствовал относительно небольшой бай-ин – 525 долларов. Баталии за главный приз шли почти 10 часов, а наиболее выносливым на дистанции оказался украинец Андрей Новак.

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В ивенте по Безлимитному Холдему в формате прогрессивного нокаута "STiger" не чурался активно "охотиться за головами" соперников. Одними нокаутами украинец собрал почти 50 тысяч долларов. Еще 91 тысячу Андрей получил за первое место итоговой таблице. Для Новака это далеко не последний успех в 2021 году. Украинец оформил несколько классных заносов в прошлом месяце.