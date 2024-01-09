Когда-то очень популярный турнир Sunday Million в последнее время утратил свой статус. Вернуть ивенту прежний интерес организаторы попытались благодаря новому формату и были правы.

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Sunday Million впервые провели в популярном формате Mystery Bounty, где за выбивание игрока получаешь рандомный приз. В нашем случае максимальный баунти составлял 50 000 долларов. Такое нововведение покеристам понравилось и воскресный ивент за 109 долларов собрал 16 234 входа. А все сливки достались украинцу.

Солидную килополяну побил игрок с ником SoEzForMe из Украины, который уже не первый год получает серьезные призовые в онлайн-покере. На этот раз победа принесла нашему регуляру фантастические 89,7 тысячи долларов (почти 3,5 миллиона гривен призовых).