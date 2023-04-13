Роман "Ramses9977" стал победителем флагманского события Sunday Million. Это 2-дневный турнир с бай-ином 109 долларов и гарантированным призовым фондом 1 000 000 долларов. На этой неделе миллионную гарантию удалось перебить благодаря 11 195 входам.

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За виртуальными столами по итогу 2-дневных напряжённых баталий на вершине оказался игрок из Украины Роман "Ramzes9977". Его покерная статистика остается закрытой, известно, что Роману 24 года, а родом он из села под Светловодском Кировоградской области.

Молодой украинский игрок вместе с нокаутами выиграл 86 800 долларов. В последний раз украинцы отмечались на Sunday Million в октябре 2021 года, когда известный профессионал Станислав Галатенко стал раннер-апом турнира. За 2 место "shrekpoker91" тогда получил 79 316 долларов.