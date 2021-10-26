Лишь несколько дней назад Стас Галатенко триумфально закончил выступление на Кубке Украины по онлайн-покеру на платформе PokerMatch. "shrekpoker91" выиграл борьбу в лидерборде серии, собрав аж 5 трофеев.

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Украинец, впрочем, не спешит почивать на лаврах и продолжает зарабатывать крутые призовые. За титулом знаменитого турнира Sunday Million отправилось 8 653 игрока, а за финальный стол попали сразу двое наших покеристов.

Игрок с ником "Milan_0_1313" сошел с дистанции на 8 месте – 11 585 долларов призовых. А вот "shrekpoker91" практически довел до конца дело, которое начал в статусе чип-лидера за финальным столом. В топ-3 Стас также имел самый большой стек и не подписался на соглашение, которое предлагали двое его оппонентов.

В итоге в хедз-апе украинец не сумел дожать Густаво "KKgustavoKK" Сампайо. Бразилец дождался подходящего момента – блефа от Галатенко из A-10 – и карманные короли без проблем справились с неудачной попыткой соперника. В итоге чемпион положил в карман 109 296 долларов призовых, Галатенко – 79 316 долларов.