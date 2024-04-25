Украинец собрал больше всего фишек в "таинственном" турнире на EPT Монте-Карло

Влад Мартыненко возглавил чип-канут ивента Mystery Bounty за 10 200 евро по итогам первого соревновательного дня. В то же время известный украинский стример "Kostya_Jock" уже сошёл с дистанции этого турнира.

В Монте-Карло набирает обороты очередной этап Европейского покерного тура. За пиковые трофеи борются и немало украинцев, в частности, в турнирах хайроллеров. Один из стартовых ивентов Mystery Bounty за 10 200 евро хорошо складывается для нашего Влада Мартыненко, который, как видим, зажигает не только в онлайне.

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Мартыненко закончил в статусе чиплидера первый день соревнований: среди 39 участников, которые остались в игре первого флайта, украинец накопил 174 ВВ. Зато, другой украинец – Константин "Kostya_Jock" Гольский – вынужден попрощаться с мечтами о трофее именно в этом ивенте.

Большинство турнира шел хорошо) В топ-10 – со стеком 150тыс+- при стартовом 100тыс. Но было несколько сложных раздач, где сделал хорошие пасы и стек потерялся. GG. Первый турнир без успехов. -10 200€,

– написал Костя в своём ТГ-канале.



Михаил Гутый (слева) и Константин Гольский (справа) / Фото Телеграмм-канал USPF

Впрочем, известный стример и чемпион Украины, на этом не остановится. Гольский уже зарегистрировался в турнире FPS ME за 1 100 евро и готов разрывать.

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Известный стример, а с недавних пор и чемпион Украины по покеру Константин Kostya_Jock Гольский поделился тем, как начиналась его профессиональная карьера. Также он рассказал, что помогло достичь первых серьезных успехов.