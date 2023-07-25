Французский стадион "Жан-Буэн" на неделю превратился в арену для покера, где соревновались участники France Poker Series. В заключительные дни серии состоялся турнир Main Event с бай-ином 1 100 евро.

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Главное событие собрало 1 384 входа и призовой фонд в размере 1 328 640 евро. На 4-й день турнира определились участники финального стола, где почетное место занял представитель Украины Станислав Петрив. Чемпион Main Event получал более 230 000 евро.

Участники финального стола Main Event FPS / Фото lamateurdepoker.fr

Украинец отчаянно сражался за победу. Станислав Петрив пробился в 3-макс вместе с французом Танги Друэном и итальянцем Лоренцо Адруини. Их противостояние длилось около 3 часов, после чего все разрешилось в одной раздаче. В тройном олл-ине победу одержал чип-лидер Лоренцо Адруини, в то время как украинец был с самым коротким стеком.

Станислав Петрив взял "бронзу" на Main Event France Poker Series, опередив более тысячи игроков. Украинец в этом турнире оформил бест-кэш – 95 400 евро. Также в призовую зону Главного события попали Владислав Сидихин (22 место), Роман Уланов (117 место), Евгений Сухов (126 место) и Яков Сызганов (157 место).