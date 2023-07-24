Уже много лет Даниэль Негреану остаётся одним из самых популярных покеристов на планете. За всю свою карьеру он выиграл более 50 000 000 долларов в живых турнирах, а также 6 браслетов WSOP. Каждый раз перед стартом Мировой серии покера фанаты возлагают большие надежды на игру своего кумира.

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Однако уже 10 лет подряд канадский игрок не может выиграть браслет. Кроме того, в последнее время Негреану откровенно играет в минус. В прошлом году он проиграл на WSOP более 1 000 000 долларов, а этим летом снова понёс значительные потери, добавив ещё 743 000 долларов.

Самый большой урон банкроллу нанесли турниры $250K Super High Roller и $100K High Roller. Потратив на бай-ины 350 000 долларов, Негреану не сумел попасть в призы. При этом на серии он оформил 19 ITM: 14 – в живых турнирах и 5 – в онлайне.

Это довольно скромные показатели, учитывая, что Негреану продал 25% долей на WSOP. Один раз Даниэлю удалось сыграть за финальным столом, а его самый большой приз в этом году составил 101 149 долларов. В декабре канадский покерист попробует исправить ситуацию – на Багамских островах будет проходить новый этап WSOP.