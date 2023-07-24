Многие поклонники покера помнят Бернарда Ли благодаря выступлению в Главном событии WSOP-2005, где американец получил 400 000 долларов. Также он был очень близок, чтобы завоевать браслет Мировой серии покера в 2017 году, но проиграл в хедз-апе турнира по Лоуболл 2-7. Теперь Бернард имеет успехи в таком необычном виде спорта, как пиклбол.

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Пиклбол – это вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и пинг-понга. Игра ведется ракетками из дерева или композитных материалов через сетку перфорированным полимерным шариком. Пиклбол возник в середине 1960-х годов как игра для детей на заднем дворе. В пиклболе играют люди всех возрастов в США, Канаде, Великобритании, Индии, Испании, Финляндии, Франции, Бельгии, Новой Зеландии, Австралии и Ирландии. Особенно популярен он у пожилых людей.

Турнир по пиклболу National Senior Games проходил в Питтсбурге. В нём приняли участие более 1 500 игроков, причём 53-летний покерист соревновался в самой молодой возрастной категории 50-54 лет. Несмотря на то, что у него была одна из самых сложных сеток, Бернард выиграл все свои матчи и вышел в финал.

Бернард Ли играет в пиклбол: смотрите видео

В финальных мачтах Ли получил травму икроножной мышцы, рискуя не доиграть решающую встречу. Его дочь, выступавшая в роли тренера, предлагала отцу отказаться, но он решил играть до конца.

Я сказал, что ей придётся отрезать мне ногу, чтобы я не мог играть. После травмы я бегал практически на одной ноге. Пытался побыстрее набирать очки, чтобы не усугубить ситуацию с травмой, – признался покерист.

В итоге Бернард Ли даже с травмой обыграл последнего соперника и стал чемпионом National Senior Games по пиклболу. Этот вид спорта только набирает обороты. Профессиональные команды по пиклболу привлекли инвестиции от таких игроков, как Леброн Джеймс и Дрю Брис. Некоторые букмекеры даже работают над предложением профессиональных ставок на пиклбол в ближайшем будущем.

Тройка призёров турнира National Senior Games / Фото cardplayer.com