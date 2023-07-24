Покерні шанувальники пам'ятають Бернарда Лі за його виступом у Головній події WSOP-2005, коли американець виграв 400 000 доларів. Також він був дуже близьким, щоб завоювати браслет Світової серії покеру в 2017 році, але програв хедз-ап турніру з Лоуболл 2-7. Тепер Бернард демонструє несамовите бажання перемагати у такому незвичайному виді спорту, як піклбол.

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Піклбол – це різновид спорту з ракеткою, який поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу. Гра ведеться ракетками з дерева або композитних матеріалів через сітку перфорованою полімерною кулькою. Піклбол виник у середині 1960-х років як гра для дітей на задньому дворі. У піклболі грають люди різного віку в США, Канаді, Великобританії, Індії, Іспанії, Фінляндії, Франції, Бельгії, Новій Зеландії, Австралії та Ірландії. Особливо популярний цей спорт серед людей похилого віку.

Турнір National Senior Games проходив у Піттсбурзі. У ньому взяли участь понад 1 500 гравців, причому 53-річний покерист змагався у наймолодшій віковій категорії 50-54 років. Попри те, що жереб його звів із сильними суперниками, Бернард сенсаційно виграв усі свої кваліфікаційні матчі та вийшов у фінал.

Бернард Лі грає у піклбол: дивіться відео

У фінальних матчах покерист отримав травму литкового м'яза, ризикуючи не дограти вирішальний поєдинок. Його донька, яка виступала у ролі тренера, пропонувала батькові відмовитися, але він вирішив грати до кінця.

Я сказав, що їй доведеться відрізати мені ногу, щоб я не міг грати. Після травми я бігав фактично на одній нозі. Намагався якомога швидше набирати очки, щоб не ускладнити становище з травмою, – заявив покерист.

У підсумку Бернард Лі навіть з травмою переміг останнього суперника, ставши чемпіоном National Senior Games з піклболу. Цей вид спорту лише набирає обертів – професійні команди з піклболу залучили інвестиції від таких гравців, як Леброн Джеймс і Дрю Бріс. Деякі букмекери навіть працюють над пропозицією професійних ставок на піклбол у найближчому майбутньому.

Трійка призерів турніру National Senior Games / Фото cardplayer.com