С каждым годом все больше украинцев принимает участие в Мировой серии покера. На WSOP-2023 Вадим Шлёз выиграл браслет, который стал 14-м для нашей страны. Попутно вспомним всех украинских чемпионов, имеющих в своей коллекции главную покерную награду.

Читайте также Неожиданный победитель: кто стал лучшим игроком Мировой серии покера-2023

Первый успех принадлежит Евгению Качалову. В 2011 году киевлянин отправился в Лас-Вегас и выиграл там турнир по сложной дисциплине Seven Card Stud. Однако этот трофей стал не единственным для Украины на WSOP-2011. Алексей Ковальчук вызвал настоящий фурор. На той же серии он стал победителем браслетного турнира по Холдему, а через год выиграл Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo.

Алексей Ковальчук / Фото wsop.com

После этого интерес к покеру в Украине заметно вырос. Появились игроки, мечтавшие повторить успех своих соотечественников. В последствие за 12 лет гимн Украины неоднократно звучал в честь победителя на Мировой серии покера.

Кроме побед в живых турнирах, наши спортсмены выигрывали трофей WSOP в онлайне. Эти турниры были особенно популярны во времена ковида. Украинскими рекордсменами Мировой серии покера остаются двое игроков – Алексей Ковальчук и Андрей Любовецкий, на счету которых по 2 браслета.

Список украинских чемпионов WSOP: