Французький стадіон "Жан-Буен" на тиждень перетворився на арену для покеру, де змагалися учасники France Poker Series. На завершення серії відбувся турнір Main Event із бай-іном 1 100 євро.

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Головна подія зібрала 1 384 входів та призовий фонд у розмірі 1 328 640 євро. На 4-й день турніру визначилися учасники фінального столу, де почесне місце зайняв і представник України Станіслав Петрів. Чемпіона Main Event чекала пристойна сума – понад 230 000 євро.

Учасники фінального столу Main Event FPS / Фото lamateurdepoker.fr

Українець відчайдушно змагався за трофей. Станіслав Петрів вийшов у 3-макс разом із французом Тангі Друеном та італійцем Лоренцо Адруіні. Їхнє протистояння продовжувалося понад 3 години, а потім все вирішилося в одній роздачі. Потрійний олл-ін виграв саме чип-лідер Лоренцо Адруіні, тоді як українець був з найкоротшим стеком.

Таким чином Станіслав Петрів взяв "бронзу" у Main Event FPS, обійшовши понад тисячу гравців. Українець оформив у цьому турнірі бест-кеш – 95 400 євро. Також до призової зони Головної події потрапили Владислав Сидихін (22 місце), Роман Уланов (117 місце), Євген Сухов (126 місце) та Яків Сизганов (157 місце).