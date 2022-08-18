Третьим браслетным событием на WSOP Online стал турнир по Лимитному Холдему с бай-ином 2 500 долларов. Игроки сделали всего 124 входа. Основная часть призового фонда разыгрывалась за финальный столом, где очень уверенно стартовал украинский игрок Ростислав "Lucky_boi" Сабищенко.

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Сначала украинец на все 100% оправдывал свой никнейм. Сабищенко с парой дам переиграл королей китайского игрока Юэци Чжу, поймав на флопе сет. В ещё одной крупной раздаче "Lucky_boi" получил с флопа флэш, а у его оппонента на тёрне закрылся стрит. Далее украинский игрок выбил норвежского стримера Андреаса Хагена, собрав на флопе фулл-хаус.

В какой-то момент Ростислав Сабищенко в 2 раза опережал стек ближайшего преследователя, но конвертировать хороший старт финалки в браслет ему все же не удалось. На стадии 3-макс "Lucky_boi" остался с коротким стеком и запушил пару шестерок. Будущий чемпион турнира Рафаэл Энрике в этот момент получил дамы. Сабищенко закончил турнир на 3 месте, получив достойную награду за свою игру – 36 855 долларов.

Ростислав Сабищенко / Фото PokerMatch

Обладателем браслета WSOP стал бразильский покер-про на "пенсии" Рафаэл Энрике. В 2019 году он заявил, что заканчивает профессиональную карьеру из-за того, что перегорел и пожалел, что упустил много моментов из жизни дочерей. Теперь покер для него – это хобби, которое приносит деньги. За победу в браслетном турнире бразилец Рафаэл Энрике получил 64 671 доллар.

Следующий браслетный ивент в рамках WSOP Online стартует 18 августа в 21:00. Серия будет проходить до 26 сентября.