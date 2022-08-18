Третьою браслетною подією на WSOP Online став турнір з Лімітного Холдему з бай-іном 2 500 доларів. Гравці зробили всього 124 входи. Основну частину призового фонду розігрували за фінальним столом, де дуже впевнено стартував український гравець Ростислав "Lucky_boi" Сабіщенко.

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Спершу українець на всі 100% виправдовував свій нікнейм. Сабіщенко з парою дам переграв королів китайського гравця Юеці Чжу, спіймавши сет на флопі. У ще одній великій роздачі "Lucky_boi" отримав з флопа флеш, а в його опонента на тьорні закрився стріт. Далі український гравець вибив норвезького стрімера Андреаса Хагена, зібравши на флопі фул-хаус.

У якийсь момент Ростислав Сабіщенко вдвічі випереджав стек найближчого переслідувача, але конвертувати хороший старт фінального столу у браслет йому все ж таки не вдалося. На стадії 3-макс "Lucky_boi" залишився з коротким стеком та запушив пару шісток. Майбутній чемпіон турніру Рафаел Енріке у цей момент мав дами. Сабіщенко завершив турнір на 3 місці, отримавши гідну винагороду за свою гру – 36 855 доларів.

Ростислав Сабіщенко / Фото PokerMatch

Володарем браслета WSOP став бразильський покер-про на "пенсії" Рафаел Енріке. У 2019 році він заявив, що закінчує професійну кар'єру через те, що перегорів та пошкодував, що втратив багато моментів із життя доньок. Тепер покер для нього – це хобі, яке приносить гроші. За перемогу у браслетному турнірі бразилець Рафаел Енріке отримав 64 671 долар.

Наступний браслетний івент у рамках WSOP Online стартує 18 серпня о 21:00. Серія триватиме до 26 вересня.