Барселона всегда была особым местом для European Poker Tour. Именно здесь провели первый Main Event EPT в 2004-м. В этом году Барселона бьет рекорды. Главное Событие EPT с бай-ином 5 300 евро стало крупнейшим по количеству входов (2 294), также участники разыграют рекордный призовой фонд – 11 125 900 евро.

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Турнир выходит на финишную прямую. К третьему дню Главного события в игре остается 210 спортсменов. Каждый из них обеспечил себе 11 730 евро. Претендуют на титул двое украинцев – Игорь Ярошевский и Василий Пидгрушный. День 3 они начнут в нижней части чипкаунта со стеками 23 и 21 ББ соответственно.

Игорь Ярошевский / Фото PokerNews

Лидирует в Главном событии Кайхан Мокри со стеком 217 ББ . У норвежца в живых турнирах значатся скоромные 21 000 долларов призовых. На 2 месте бразилец Марсело Симоа (178 ББ), который не так давно выиграл титул EPT в Монте-Карло с призом 939 840 евро. Из известных игроков на 7 месте чипкаунта идёт Артур Мартиросян.

Отметим, что двое игроков из Украины закончили Main Event в зоне ITM. Андрей Новак занял 255 место и получил 10 060 евро, Станислав Уродливченко забрал 8 860 евро за 315 место.