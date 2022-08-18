В мае Скотт Сивер проиграл Филу Хельмуту хедз-ап с бай-ином 400 000 долларов. После внезапного отказа Сивера от очередного раунда дуэли организаторы шоу начали спешно искать Скотту замену: в оппоненты белому магу пророчили Фила Айви, Эспена Йорстада и Дэна Кейтса.

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В итоге соперником Хельмута станет Джейсон Кун — один из самых известных хайроллеров и постоянный участник дорогих игр в офлайне, где у него 38 000 000 долларов призовых. Хедз-ап, запланированный на 22 августа, уже перенесли, но новую дату организаторы пока не назвали.

В третьем сезоне шоу High Stakes Duel Фил Хельмут обыграл журналиста Ника Райта (за 50 000 долларов), а потом провел два матча с Томом Дваном – первый проиграл (за 100 000 долларов), второй выиграл (за 200 000 долларов). Дальше неудачу потерпел Скотт Сивер, которые собирался играть повторно.

По правилам High Stakes Duel, Хельмут может забрать деньги, только если выиграет 3 матча подряд. Так что если он победит Джейсона Куна, очередной сезон этого шоу закончится. А если Кун его обыграет, то придется играть еще раз, но уже за 3 200 000 долларов. В первых двух сезонах шоу Хельмут всухую обыграл Антонио Эсфандиари и Даниэля Негреану.