Суперхайроллерский турнир привлек внимание 63 игроков, которые разогнали призовой фонд до невероятной цифры – 6 112 260 евро. Зрители с нетерпением ждали трансляцию финального стола, но прежде игрокам нужно было решить, кто достоин сражаться за огромный куш.

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По итогу первого дня в топ-5 чипкаунта были известные хайроллеры – Ник Петранджело, Артур Мартиросян, Даниэль Дворесс, Дэвид Питерс и Никита Бодяковский. Достойно выглядел и самый звездный "не покерист" Неймар, который расположился на 9-й строчке.

Участники турнира фотографируются с Неймаром / Фото PokerNews

Во втором дне регистрация оставалась открытой, а до конца турнира было зафиксировано 16 повторных входов. Дополнительно "пожертвовал" 100 000 евро Майкл Аддамо, не пожалел денег и Неймар. Бразильский футболист даже дольше продержался в турнире, чем грозный австралиец, но тоже ушел без денег. Из всех лидеров перового дня за финальный стол пробились только двое – Петранджело и Бодяковский. Оба – с самыми короткими стеками (7 и 19 ББ соответственно).

Белорусский спортсмен сразу оказался в центре внимания. Уже в первой же раздаче Никита Бодяковский выиграл тройной олл-ин с QQ против AJ Ника Петранджело и AK Тюна Мелдера. Петранджело первым покинул финальный стол. Еще через пару раздач белорус сделал впечатляющий хиро-колл против Майка Уотсона и стал чиплидером. Никите понадобилось две карточки таймбанка, чтобы сделать колл на весь стек со второй парой.

Никита Бодяковский / Фото PokerNews

За финальным столом Бодяковский играл с повязкой на руке в национальных цветах Украины. Возможно, она была его главным талисманом в этот вечер. Никита пробился в хедз-ап, где его оппонентом стал опытный Эрик Сайдел. Их отчаянное сражение продолжалось около 3-х часов.

Несмотря на большое преимущество Никиты в самом начале, лидерство несколько раз переходило от одного игрока к другому, и в какой-то момент у белоруса осталось всего 13 ББ. Ключевым стало выставление, когда пара троек Бодяковского устояла против A5o, а в финальной раздаче Сайдел запушил 11 ББ с карманными дамами, но не смог обыграть A4s.

Никита Бодяковский с трофеем ЕРТ / Фото PokerNews

Никита Бодяковский во второй раз выигрывает турнир за 100 000 евро в Барселоне. В 2018-м он заработал 1 650 300 евро, в этом году его приз за 1 место составил 1 979 220 евро. 62-летний Эрик Сайдел также получил очень солидную сумму – 1 285 490 евро.