Покерист из Одессы проявил свой профессионализм в одном из самых тяжелых турниров серии. HORSE – это особый вид покера, включающий различные виды игры – Холдем, Омаху хай-лоу, Разз, Стад и семикарточный стад хай-лоу. Соответственно, и название HORSE состоит из первых букв каждой игры.

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Именно смешанные игры на Мировой серии покера считаются наиболее показательными для определения уровня игрока. Роман Веренко подтвердил свой класс в дорогом турнире с бай-ином 10 000 долларов. В браслетном событии HORSE Championship было 185 участников.

Украинец пробился в третий день турнира, когда 17 игрокам предстояло определить состав финального стола. Роману Веренко не хватило всего двух шагов до финалки. Он занял 9 место, получив 36 406 долларов призовых.

Роман Веренко / Фото PokerNews

В других турнирах WSOP тоже проявили себя украинские покеристы. Ряд игроков попали в призовую зону браслетного ивента $1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker. В зоне ITM финишировали Александр Трохименко, Роман Роговский, Владимир Дрокин, Евгений Павленко, Ярослав Огульчанский, Валентин Шабельник, Вадим Шлёз и Ростислав Сабищенко.

Напомним, что единственный браслет Мировой серии покера в этом году для Украины выиграл Вадим Шлёз. В хедз-апе он встречался с другим украинцем Ростиславом Сабищенко.