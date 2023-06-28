Покерист з Одеси проявив свій професіоналізм в одному з найважчих турнірів серії. HORSE – це особливий вид покеру, куди входять різні види гри – Холдем, Омаху хай-лоу, Разз, Стад та семикартковий стад хай-лоу. Його назва утворена з перших літер кожної гри.

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Саме змішані ігри на Світовій серії покеру вважаються найбільш показовими для визначення рівня гравця. Роман Веренко підтвердив свій клас у дорогому турнірі з бай-іном 10 000 доларів. У браслетній події HORSE Championship було 185 учасників.

Українець пробився у третій день турніру, коли 17 гравців визначали склад фінального столу. Роману Веренку зовсім трохи не вистачило до фіналки. Він посів 9 місце, за яке отримав 36 406 доларів призових.

Роман Веренко / Фото PokerNews

В інших турнірах WSOP також проявили себе українські гравці. Низка покеристів потрапили до призової зони браслетного івенту $1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker. У зоні ITM фінішували Олександр Трохименко, Роман Роговський, Володимир Дрокін, Євген Павленко, Ярослав Огульчанський, Валентин Шабельник, Вадим Шльоз і Ростислав Сабіщенко.

Нагадаємо, що єдиний браслет Світової серії покеру цього літа виграв для України Вадим Шльоз, який у хедз-апі зустрічався з Ростиславом Сабіщенком.