Прославляют страну: покерист Алексей Натоптаный сыграл в финале High Roller Estrellas Madrid

Украинцы продолжают покорять покерные вершины в Европе. Алексей Натоптаный боролся за титул в хайроллерском турнире в рамках серии Estrellas Poker Tour.

Турнир High Roller Estrellas Madrid собрал 120 игроков, сражавшихся за призовой фонд 230 400 евро. В числе призёров оказались двое представителей сборной Украины по спортивному покеру.

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Обладатель золотого браслета WSOP Europe Михаил Гутый вылетел незадолго до финального стола. Луцкий покерист занял 11 место и похвастался в своём телеграм-канале не только результатом, но и общим фото с Патриком Леонардом.

Селфи с Патриком Леонардом / Фото из телеграм-канала Михаила Гутого

Ещё один украинский покерист Алексей Натоптаный пробился за финальный стол, где долгое время шёл чип-лидером. На стадии 3-макс вместе с испанцами Сезарем Гарсией и Иньяки Соле игроки заключили сделку. После доигровки черниговский спортсмен вылетел первым, проиграв с семёрками паре восьмёрок будущему чемпиону Соле.

На серии Estrellas Poker Tour в Мадриде представители сборной Украины оформили уже 5 финалок в разных турнирах. Лучшим остаётся результат черновчанина Никиты Андрусяка, занявшего 3 место в Main Event CEP Madrid.