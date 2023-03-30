Прославляють країну: покерист Олексій Натоптаний зіграв у фіналі High Roller Estrellas Madrid

Українці продовжують підкорювати покерні вершини у Європі. Олексій Натоптанний претендував на титул у хайролерському турнірі на Estrellas Poker Tour.

Турнір High Roller Estrellas Madrid зібрав 120 гравців, які боролися за призовий фонд 230 400 євро. До числа призерів увійшли двоє представників збірної України зі спортивного покеру.

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Власник золотого браслету WSOP Europe Михайло Гутий вилетів незадовго до фінального столу. Луцький покерист посів 11 місце та похвастався у своєму телеграм-каналі не лише результатом, а й спільним фото з Патріком Леонардом.

Селфі з Патріком Леонардом / Фото з телеграм-каналу Михайла Гутого

Інший український покерист Олексій Натоптаний пробився за фінальний стіл і тривалий час був чип-лідером. Разом з іспанцями Сезарем Гарсією та Іньякі Соле на стадії 3-макс гравці уклали угоду. Після догравання чернігівський спортсмен вилетів першим, програвши з парою семірок вісімкам майбутнього чемпіона Соле.

Представники збірної України від початку серії Estrellas Poker Tour вже 5 разів зіграли за фінальними столами івентів. Найкращим залишається результат чернівчанина Микити Андрусяка, який посів 3 місце у Main Event CEP Madrid.