Американський покерист Шон Діб – гравець із серйозними досягненнями. На його рахунку 5 браслетів Світової серії покеру та понад 11 500 000 доларів призових у живих турнірах. Довгий час не вистачало у колекцію одного трофею – кільця WSOP Circuit.

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Шон Діб виправився, причому зробив це у рідному Нью-Йорку, де починав грати 20 років тому. Серія WSOP Circuit Turning Stone загалом налічувала 16 турнірів, включно з Головною подією з бай-іном 1 700 доларів. У Мейні брали участь 1 070 гравців і ніхто не зупинив відомого професіонала.

Я приходжу грати у цей зал уже 20 років. Також тут виступали майже всі мої родичі. Бабуся була одним із найвідоміших гравців з лімітного Холдему $4/$8. Це місце було її улюбленим, – признався Шон Діб.

Американець почував себе досить комфортно протягом усього турніру. За фінальний стіл він вийшов із другим стеком, а в якийсь момент навіть назвав точні карти свого суперника. Шон Діб тиснув своїм авторитетом на опонентів, часто 3-бетив і зрештою забрав головний приз – 275 916 доларів.

Shaun Deeb (@shaundeeb) claims the final ring and wins the TS @WSOP Circuit Main Event!



Congratulations, Shaun! pic.twitter.com/OqPr2WsluJ — Turning Stone Resort (@TurningStone) March 27, 2023

Попри те, що американець мав перемоги на WSOP та WSOP Europe, йому ніяк не вдавалося взяти титул WSOP Circuit. Він зробив це якраз у Нью-Йорку, де його вважають героєм рідного міста. Перемога дійсно стала сентиментальним епізодом у насиченій кар'єрі Шона Діба.