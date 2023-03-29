Американский покерист Шон Диб – игрок с серьезными достижениями. На его счету 5 браслетов Мировой серии покера и более 11 500 000 долларов призовых в живых турнирах. Не хватало в коллекцию только одного трофея – кольца WSOP Circuit.

Читайте также Скандальные пари: покеристы разбрасываются деньгами ради собственных амбиций

Шон Диб исправился, причём сделал это в родном Нью-Йорке, где начинал играть в покер около 20 лет назад. Серия WSOP Circuit Turning Stone насчитывала 16 турниров, включая Главное событие с бай-ином 1 700 долларов. В Мэйне приняли участие 1 070 игроков, но никто не смог остановить известного профессионала.

Я играю в этом зале уже 20 лет. Также здесь выступали почти все мои родственники. Бабушка была здесь одним из самых известных игроков по лимитному Холдему $4/$8. Это было её любимое казино, – рассказал Шон Диб.

Американец чувствовал себя достаточно комфортно в течение всего турнира. За финальный стол он вышел со вторым стеком, и в какой-то момент даже назвал точные карты своего соперника. Шон Диб продолжал давить своим авторитетом, часто ставил 3-беты и в конце концов забрал главный приз – 275 916 долларов.

Shaun Deeb (@shaundeeb) claims the final ring and wins the TS @WSOP Circuit Main Event!



Congratulations, Shaun! pic.twitter.com/OqPr2WsluJ — Turning Stone Resort (@TurningStone) March 27, 2023

Несмотря на то, что у американца были победы на WSOP и WSOP Europe, ему никак не удавалось взять титул WSOP Circuit. Он сделал это в Нью-Йорке, где считается героем родного города. Победа действительно стала сентиментальным эпизодом в насыщенной карьере Шона Диба