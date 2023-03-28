Вся Украина болела за черновчанина Никиту Андрусяка, пробившегося в финальный день Main Event CEP Madrid. Этот турнир собрал 940 участников и призовой фонд в размере 397 620 евро.

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Никита Андрусяк не только уверенно отыграл финальный день, но и вышел в хедз-ап. Соперником украинца в решающей битве стал испанец Валериано. Все решилось в выставлении QQ против AJ. Пара дам Андрусяка не устояла – по риверу пришёл туз. Приз за 2 место составил 40 000 евро.

Высокие результаты показали представители сборной Украины в турнире Mini CEP с призовым фондом 55 879 евро. В нём участвовало 323 игрока, а за финальным столом оказались сразу двое украинцев. В итоге Василий Забродский занял 3 место, Владимир Сехов – 8.

Также в Испании отличился луганчанин Роман Уланов. Украинский покерист стал вторым в турнире CEP Closer с призовым фондом 20 736 евро.