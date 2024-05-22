Игорь Ярошевский проводит один из самых успешных отрезков в своей покерной карьере. На этапе серии Triton Poker в Черногории уже и титул оформил и одно третье место, а теперь ещё и претендует на главный трофей.

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Выступление в Главном событии обошлось каждому из участников в 125 000 долларов (почти 5 миллионов гривен), что не помешало собрать поле из 171 входа. В деньги попали только 27 лучших, среди них и украинец Игорь Ярошевский. Собственно, наш хайроллер сыграет и за финальным столом, гарантировав себе выплату в 478 000 баксов.



Игорь Ярошевский / Фото Triton Poker

В топ-9 у Ярошевского пятая позиция – почти 38 больших блайндов, а это средний стек. Среди соперников украинца маститые звезды, в частности, Брин Кенни – американец, который заработал больше всего призовых в истории турнирного покера, более 65 миллионов долларов. Он в чип-каунте лишь восьмой с 13-ю ББ за спиной. Значительно крепче позиции у его легендарного соотечественника. Владелец 10 браслетов WSOP Фил Айви имеет в арсенале 57 больших блайнлдов, а это третья позиция.



Фил Айви / Фото Triton Poker

А вот самый большой стек у представителя Малайзии Вай Кин Йонга – 71 большой блайнд. Впрочем списывать со счетов в борьбе за главный приз, а это 4 737 000 долларов, не стоит никого. В том числе и единственную женщину за финальным столом Элизабет Чен из Китая, пусть у нее только 10 больших блайндов.

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В присутствии родных болельщиков болгарский регуляр оформил свой бест-кэш в карьере. Без трофея в Черногории не остался и лучший испанский покерист Адриан Матеос.