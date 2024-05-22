Ігор Ярошевський проводить один із найбільш успішних відрізків у своїй покерній кар’єрі. На етапі серії Triton Poker в Чорногорії вже й титул здобув і одне третє місце, а тепер ще й претендує на головний трофей.

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Виступ у Головній події обійшовся кожному з учасників у 125 000 доларів (майже 5 мільйонів гривень), що не завадило зібрати поле зі 171 входу. У гроші потрапили лише 27 найкращих, серед них й українець Ігор Ярошевський. Власне, наш хайролер зіграє й за фінальним столом і уже гарантував собі виплату у 478 000 баксів.



Ігор Ярошевський / Фото Triton Poker

У топ-9 в Ярошевського п’ята позиція – майже 38 великих блайндів, а це середній стек. Серед суперників українця маститі зірки, зокрема, Брін Кенні – американець, який заробив найбільше призових в історії турнірного покеру, понад 65 мільйонів доларів. Він у чип-каунті лише восьмий із 13-ма ВБ за спиною. Значно міцніші позиції у його легендарного земляка. Власник 10 браслетів WSOP Філ Айві має в арсеналі 57 великих блайнлдів, а це третя позиція.



Філ Айві / Фото Triton Poker

А от найбільший стек у представника Малайзії Вай Кін Йонга – 71 великий блайнд. Утім списувати з рахунків в боротьбі за головний приз, а це 4 737 000 доларів, не варто нікого. Зокрема і єдину жінку за фінальним столом Елізабет Чен з Китаю, нехай у неї лише 10 великих блайндів.

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За присутності найрідніших уболівальників болгарський регуляр оформив свій бест-кеш в кар'єрі. Без трофея у Чорногорії не залишився й найкращий іспанський покерист Адріан Матеос.