Украинские покеристы удачно стартовали в Главном событии WSOP Circuit Rozvadov

Дмитрий Быстровзоров и Валерий Фирстенко продолжают борьбу в турнире Main Event WSOP Circuit в чешском Розвадове. По итогу первого дня сражений украинцы сохраняют лидирующие позиции.

Крупнейшая в Европе покерная арена King's Resort с 5 января принимает участников серии WSOP Circuit. В этом году единственное золотое кольцо для Украины выиграл Дмитрий Быстровзоров. Теперь вместе с Валерием Фирстенко он будет претендовать на победу еще и в Main Event WSOP Circuit.

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Главное событие WSOP Circuit Rozvadov стартовало 21 января. Участников ждут 2 квалификационных дня, после чего начнутся финальные сражения и 25 января объявят имя чемпиона.

По итогу первого дня в Main Event было сделано 335 входов. 108 из них остались в игре. Бай-ин события составляет 1 700 евро, а гарантированный призовой фонд – 1 000 000. Дмитрий Быстровзоров и Валерий Фирстенко, начиная игру со стеком 50 000 фишек, показали хороший результат и закрепились в топ-15.

Во втором дне Дмитрий продолжит сражения со стеком 265 500 фишек, а Валерий – 232 500.