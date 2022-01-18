Чешский город Розвадов второй раз за последние два месяца становится фартовым для украинских покеристов. В декабре Андрей Любовецкий выиграл там свой первый браслет WSOP Europe, а теперь еще одну знаковую победу для Украины завоевал Дмитрий Быстровзоров.

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В турнире WSOPC Monsterstack с бай-ином 550 евро соревновались 1340 участников. Призовой фонд 636 500 евро разделили 134 самых успешных игрока. На стадии топ-20 украинец был чип-лидером, но за финальный стол он садился с третьим стеком.

В хедз-апе Дмитрий Быстровзоров встретился с оппонентом из Германии. Неудачный блеф соперника стоил ему статуса чип-лидера, после чего украинец уже не отпустил преимущества. Главный приз 116 765 евро и билет на Main Event WSOP Europe вместе с кольцом WSOP Circuit отправились украинскому покеристу.